Tiktok’ta Yanlış Bilgi Yaygınlaşmakta

YENİ ARAŞTIRMADA YANLIŞ BİLGİ YÜKSELİŞİ

The Guardian tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya göre, TikTok’ta #mentalhealthtips (ruh sağlığı tavsiyeleri) etiketiyle paylaşılan en fazla izlenen 100 videodan 52’si en az bir miktar yanıltıcı veya yanlış bilgi içeriyor. Bu içerikler, anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma ve nöroçeşitlilik gibi birçok ruhsal sağlık konusunu kapsıyor. İngiliz Psikoloji Derneği tarafından akredite edilen psikolog Amber Johnston, travma ile ilgili videoları inceleyerek, “TikTok, evrensel ve gizli bazı çözümler varmış gibi göstererek insanlara bu yöntemler işe yaramadığında kendilerini daha kötü, hatta başarısız hissettirebiliyor” diyor.

YANILGIYI ORTAYA KOYAN DÖRT TEMEL KATEGORİ

Uzmanlar, videolardaki yanlış bilgileri dört ana tema altında topladı: Normal duyguların hastalık gibi sunulması; günlük hayatta yorgunluk ya da değişim karşısında hissedilen kaygı gibi normal duyguların belirli ruhsal rahatsızlıkların işaretiymiş gibi gösterilmesi. Terapi diline yanlış anlam yüklenmesi; ruhsal rahatsızlıkların yanlış tanımları ya da “istismar” gibi kavramların bağlamından kopuk şekilde kullanımı. Bilinçsiz tedavi önerileri ve yanlış iddialar; travmanın bir saat içinde iyileştirilebileceği ya da bazı gıdaların depresyona yol açtığı yönünde bilimsel dayanağı bulunmayan iddialar. Bu tür içerikler, en yaygın yanlış bilgilendirmeler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİNİN YAYILIMI

Sosyal medya platformlarında yanlış bilgi yayılımı ciddi bir sorun haline gelirken, teknoloji şirketlerinin yeterince önlem almamaları eleştiriliyor. Örneğin, Meta, geçtiğimiz nisan ayında ABD’deki doğruluk kontrolü programını sonlandırdı ve kitle kaynaklı yorum sistemine geçti. TikTok ise yıllardır sorunlu içerikleri kaldırdığını öne sürüyor. Şirket, The Guardian’a yaptığı açıklamada platformun insanların ruh sağlığı deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan sunduğunu belirtti ve “Bu çalışma, insanların kendi hikayelerini paylaşmasını engelleyen bir yaklaşımı yansıtıyor ve özgür ifadeye karşı çıkıyor” diyerek araştırmayı eleştirdi. TikTok ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği yaptığını ve “zararlı yanlış bilgilerin yüzde 98’ini kullanıcılar şikayet etmeden önce kaldırdığını” savunuyor.