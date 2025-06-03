TikTok’ta Yanlış Bilgiler Yayıldı

YENİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÇARPICI

The Guardian tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, TikTok’ta #mentalhealthtips (ruh sağlığı tavsiyeleri) etiketiyle paylaşılmış en çok izlenen 100 videonun 52’si en az bir miktar yanlış ya da yanıltıcı bilgi barındırıyor. Bu videolar, anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma ve nöroçeşitlilik gibi çeşitli ruhsal sağlık konularını ele alıyor. İngiliz Psikoloji Derneği tarafından akredite edilen psikolog Amber Johnston, travma üstüne yayınlanan içerikleri inceleyerek şunları belirtiyor: “TikTok, evrensel ve gizli bazı çözümler varmış gibi göstererek insanlara bu yöntemler işe yaramadığında kendilerini daha kötü, hatta başarısız hissettirebiliyor.”

YANILTILAN BİLGİLERİN KATEGORİLERİ

Uzmanlar, videolardaki yanlış bilgileri dört ana tema etrafında topluyor. İlk kategori, normal duyguların hastalık gibi sunulması. Yorgunluk ya da değişim karşısında hissedilen kaygılar, belirli ruhsal rahatsızlıkların net işaretiymiş gibi gösteriliyor. İkinci olarak, terapi diline yanlış anlam yüklenmesi dikkat çekiyor. Ruhsal rahatsızlıkların hatalı bir biçimde tanımlanması ya da “istismar” gibi kavramların bağlamından kopuk olarak kullanılması yine yaygın. Üçüncü kategori, bilinçsiz tedavi önerileri ve yanlış iddiaları kapsıyor. İçerikler arasında travmanın bir saat içinde iyileştirilebileceği, bazı gıdaların depresyona neden olabileceği ya da takviye ürünlerle anksiyetenin çözülebileceği gibi bilimsel dayanağı olmayan ifadeler yer alıyor. Uzmanlar, bu tür içeriklerin en yaygın olanları arasında olduğunu vurguluyor.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİ

Sosyal medyada yanıltıcı bilgilerin yayılması, ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, teknoloji şirketlerinin bu konuya karşı yeterince adım atmaması eleştiriliyor. Meta, geçtiğimiz nisan ayında ABD’deki doğruluk kontrolü (fact-checking) programını sonlandırarak, kitle kaynaklı yorum sistemine geçtiklerini duyurdu. TikTok ise uzun süredir sorunlu içerikleri kaldırdığını savunuyor. Şirket, The Guardian’a gönderdiği açıklamada, platformun insanların ruh sağlığı deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan sunduğunu ifade etti ve “Bu çalışma, insanların kendi hikayelerini paylaşmasını engelleyen bir yaklaşımı yansıtıyor ve özgür ifadeye karşı çıkıyor” şeklinde araştırmayı eleştirdi. TikTok ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği yaptığına dikkat çekiyor ve “zararlı yanlış bilgilerin yüzde 98’ini kullanıcılar şikayet etmeden önce kaldırdığını” iddia ediyor.