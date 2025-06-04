TikTok Ve BtiDer, Güvenlik Eğitimi Veriyor

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

TikTok ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), 2025 Aile Yılı çerçevesinde hayata geçirdikleri ‘TikTok’ta Ailem Güvende’ projesi ile aileleri dijital güvenlik konularında eğitmek için Türkiye genelinde bir tur düzenliyor. Proje için hazırlanan eğitim otobüsü, iki yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli şehirlerini ziyaret ederek milyonlara ulaşmayı amaçlıyor. Bu proje, 13 yaş ve üzeri gençler, ebeveynler ile eğitimciler için dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik konularında eğitimler sunmayı hedefliyor.

LANSMAN ETKİNLİĞİ GÜÇLÜ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Projenin lansmanı Ankara’daki BTK yerleşkesinde yapıldı. Açılış konuşmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ve BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, ‘Çevrim içi Güvenliğin Çocukların ve Ailelerin Gelişimindeki Önemi’ konulu panelde çeşitli uzmanlar, dijital güvenlik ve çocuklar üzerindeki etkileri üzerine bilgiler sundu. Etkinlikte TikTok’un projeye yönelik detayları paylaşan Ilunga Mpyana da yer aldı.

EĞİTİM SÜRECİ VE YÖNTEMLERİ

Proje, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye genelinde düzenlenecek etkinlikler, dijital okuryazarlığı artırmayı ve dijital ebeveynliğe katkı sunmayı amaçlıyor. Eğitimler, etkileşimli etkinlikler ile katılımcılara güvenli internet kullanımının temellerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarmayı hedefliyor. Eğitim süreci, bilgilendirme videoları, testler ve eğitici bulmacalarla desteklenerek katılımcıların dikkatini çekmek için tasarlandı.

AVANTAJLARI VE TOPLUMSAL KATKILARI

Fatih Kafadar, projenin dijital güvenlik konusundaki vizyonunu dile getirerek, gençleri ve aileleri dijital güvenlik araçları hakkında bilinçlendirmenin önemini vurguladı. Kafadar, “Proje kapsamında hedefimiz, toplumda daha güvenli bir dijital deneyimi kültüre dönüştürmek ve ebeveynlere destek sağlamaktır.” dedi. TikTok’un, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum iş birlikleri ile bu projeyi gerçekleştirecek olmasının toplumsal uzlaşma için önemli olduğunu ekledi. ‘TikTok’ta Ailem Güvende’, dijital güvenlik bilincinin artırılması açısından uzun vadeli ve güçlü bir yatırım olarak tanımlanıyor.