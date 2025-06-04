Tilkiden Renkli Anlar: Su Verdi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YARATTI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir karavanla kamp yapan Gökhan Aslan, karavanına giren bir tilkiyle karşılaşarak ilginç anlara tanıklık etti. Yağmurun yağmasıyla birlikte ortaya çıkan bu sürpriz soğuk ve ürkek bir tilki görüntülerine sahne oldu. Aslan, “Gezgin Aslan” lakabıyla sosyal medya kullanıcıları arasında tanınmaya başladı.

TİLKİYE BESİN VE SU VERDİ

Aslan, o anları kaydederek tilkiye su verdi ve ona karavanın içine girmesi için fırsat tanıdı. İnsanlardan korkan bir hayvan olarak bilinen tilkinin o anları oldukça keyifli görünüyordu. Aslan, “Karavanın içinde perdeyi açtım, baktım bir tilkinin geldiğini gördüm. Etrafta dolandı, sonra göz göze geldik. Kapının önünde fıstık verdim. Baktım yiyor fıstıkları, sonra su ve ekmek verdim. Ton balığı vardı onu verdim. Hepsini yedi” dedi.

TİLKİ KENDİSİNE ALIŞTI

Kendisine alışmasıyla birlikte tilki, Aslan’ın karavanının içine girdi ve alanı keşfetmeye başladı. Aslan, “Yanıma geldi ve beni kokladı. Ben de hafif sevdim, o da karavanın içerisini gezdi. Yarım saat kaldı yanımda. Kedi köpek gibi peşimden geliyordu” şeklinde açıklamalar yaptı. Bu içten anlar, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.