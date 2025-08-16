Tillo’da “İl Yaşlılık Çalıştayı” Yapıldı

Yaşlılık Şurası Düzenlendi

Siirt’in Tillo ilçesinde “2. Yaşlılık Şurası” kapsamında “İl Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla düzenlendi. Çalıştay, Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yaşlı Nüfusun Artması ve Önemi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, yaşlı nüfusun artışıyla “yaşlı hakları”, “aktif” ve “sağlıklı yaşlanma” konularının daha da önem kazandığını ifade etti. Sidar, çalıştayla yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle ülkemizde 2024 yılı ‘Emekliler Yılı’, 2025 yılı ise ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Kıymetli büyüklerimizin, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu dikkate alındığında yaşlılık alanındaki politikaların ‘Aile Yılı’ kapsamında yeniden ele alınarak daha bütüncül yeni politikalar çerçevesinde hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla 2. Yaşlılık Şurası yapılacaktır.” dedi. Türkiye’nin yüzde 10,6 yaşlı nüfus oranıyla ‘Çok Yaşlı Toplum’ sınıfına dahil olduğunu belirten Sidar, bu oranın kentlerde yüzde 5,8 olduğunu vurguladı.

Çalıştayın Hedefleri

Sidar, yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının arttırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. “Çalıştaydan çıkacak fikirler, Siirt’te yaşlılara yönelik daha kapsayıcı hizmetler sunma hedefini güçlendirecek ve bu günümüzle birlikte geleceğin şehir kültürünü, dayanışma anlayışını ve hizmet vizyonunu şekillendirecektir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve birlikte üretebilecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Bidar, programa katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı. Çalıştaya, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.