Tillo’da Patpat Kaza Yaptı, Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü yolunda, tarım aracı olarak kullanılan patpatın şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Taşbalta köyü yolunda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kaza sonucunda patpat aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda aracın sürücüsü Ömer Alevli hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevli’nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Bingöl’de Uyuşturucuyla Mücadele Yapıldı

Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonunda dört kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Yapılan aramalarda 460.20 gram esrar bulundu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta Yeniden Göreve Başladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'ya transfer sürecinin hızlandırılmasını ve sağ bek ile kanat oyuncularının bir an önce kadroya katılmasını talep etti.

