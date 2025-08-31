Tillo’da Patpat Kaza Yaptı, Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü yolunda, tarım aracı olarak kullanılan patpatın şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Taşbalta köyü yolunda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kaza sonucunda patpat aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda aracın sürücüsü Ömer Alevli hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevli’nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.