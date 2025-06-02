TİM Başkanı Gültepe, İhracat Rakamlarını Açıkladı

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN İLLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mayıs ayında en yüksek ihracat yapan beş ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu açıkladı. Gültepe, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Şırnak ve Muğla’nın bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatlarını gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın mayıs ayı dış ticaret verilerini paylaştığı toplantıda, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdüğünü ve bu büyümenin hanehalkı tüketiminin 1,56 puan katkı sağladığını vurguladı. Ancak net ihracatın 0,56 puan eksi kaydettiğini de belirtti. Gültepe, istikrarlı bir kalkınmanın üretim ve ihracat ile mümkün olduğunu, kalıcı refah ve güçlü büyüme için ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesinin kritik olduğunu ifade etti.

SEKTÖREL İHRACAT VERİLERİ

Mayıs ayında 24,8 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi, tüm zamanların en yüksek rakamı olarak değerlendirildi. Gültepe, ihracat verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Otomotiv sektörü 3,9 milyar dolar ile en büyük katkıyı sağladı ve yaklaşık yüzde 23’lük bir artış gösterdi. Chemia sektörü 2,8 milyar dolar, elektrik-elektronik 1,7 milyar dolar, hazır giyim ve çelik sektörleri 1,5 milyar dolarlık artış sağladı. Toplamda 12 sektör ihracatını artırdı. Otomotiv, elektrik-elektronik ve gemi-yat sektörleri bugüne kadar en yüksek ihracatlarını gerçekleştirdi. Ancak bu ay 14 sektör eksi yazdı.” Gültepe, mayıs ayında 35 ilin ihracatını artırdığını belirtti ve ilk beş il olarak İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir’i sıraladı. Ayrıca Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Şırnak ve Muğla’nın en yüksek aylık ihracatlarını kaydettiğini vurguladı.

YENİ FIRMA VE ÜLKE HEDEFLERİ

Mayıs ayında ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1119’a ulaştığını belirten Gültepe, bu firmaların toplam ihracata katkısının yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu ifade etti. Birim ihracat değerinin ise 1,52 dolar olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı. Gültepe, paritenin ihracata katkısının 487 milyon dolar olduğunu ve en çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak olduğunu açıkladı. 49 ülkede yüzde 50, 96 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettiklerini, toplamda 124 ülkeye ihracatlarının arttığını söyledi. Almanya, Fas, Kuveyt ve Danimarka’nın aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracatın zirve yaptığını belirtti.

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Gültepe, geçen hafta yeni yatırım teşvik sisteminin yayımlandığını hatırlatarak, yeni sistemin finansman ve istihdam desteklerinin artırılmasını, stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklendirilmesini önemsediklerini vurguladı. Gültepe, yeni teşvik sisteminin sanayicilere ve ihracatçılara fırsatlar sunacağını, rekabetçiliği artıracak her adımın motivasyonları daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.