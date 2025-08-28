TİM Başkanı Gültepe, Suriye’ye ihracat arttı

İHRACAT HACMİNDEN YÜKSEK POTANSİYEL BEKLENTİSİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye’ye yapılan ihracatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gültepe, “Geçmiş dönemde en yüksek 3 milyar dolar ihracata ulaştık. Şu anda 2025 yılında yüzde 50’nin üzerinde bir artış var” dedi. Gültepe, bu bilgilerle beraber Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin gelişimine dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Şam’da açılışı gerçekleşen ’62’nci Şam Uluslararası Fuarı’nda Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Gültepe, “Yeni devletin oluşma noktasıyla beraber, biz geçmiş dönemde ulaştığımız en yüksek ihracat rakamını geçecek durumdayız. Eğer bu şekilde devam ederse Türk firmaları, sadece ihracat yapmanın ötesinde, burada yerel yatırım fırsatlarını da değerlendirebilir” şeklinde ifade etti.

SEKTÖREL POTANSİYELLERİN GÜNDEME GELMESİ

Gültepe, ticarette potansiyeli yüksek olan sektörler üzerine de görüşlerini aktardı. İhracat odaklı olarak belirttiği gıda sektörü, tarıma elverişli toprakların varlığıyla destekleniyor. “Zeytinyağı, hububat sektörü oldukça gelişmeye açık. Konfeksiyon anlamında komşu illerde ciddi bir potansiyel var” diye düşündüğünü aktardı. İnşaat sektörünün ise daha fazla potansiyele sahip olduğu vurgusunu yapan Gültepe, sağlık sektörü ile ağır sanayilerin de zamanla devreye girebileceğini belirtti. Bununla birlikte, Gültepe hükümetlerin altyapı çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini, özellikle enerji alanında sürdürülebilir çözümler geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.