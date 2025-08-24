Tim Folcarelli, Galibiyetten Mutlu Oldu

GALİBİYETİ KUTLAYAN FOLCARELLİ

Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol-Folcarelli, “Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirerek galibiyet aldık. Buradan bu sonucu elde ettiğimiz ve galibiyet serimizi sürdürebildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Maç sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Folcarelli, “Öncelikle daha yüksek bir performans gösterebileceğimiz bir maçtı. Ancak buna rağmen belirli bir seviyede kalmayı başardık. Maçı gol yemeden tamamladık. Kolektif oyun anlayışımızla sonuca gidebildik. Sezona dinamik bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten önemli. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

KOLEKTİF ÇALIŞMAYLA GÜÇLENİYORUZ

Takımın ortak bir çaba ile güçlendiğini belirten Folcarelli, “Yeni katılan arkadaşlarımızın süreçte daha iyi hissetmeleri ve bu süreci hızla atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Daha güçlü bir takım performansı sergileyebilmek adına kolektif bir şekilde çalışıyoruz. Bunun her futbolcunun yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Maçtan bir gün önce kendimi yeterince iyi hissetmedim. Risk almak istemedim. Benim yerime oyuna girebilecek bir takım arkadaşımın sahada devam etmesini tercih ettim. Bu, takıma daha fazla fayda sağlamasına yardımcı oldu” şeklinde ifadelerde bulundu.

NAİO OULAI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Yeni transfer Inao Oulai ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Folcarelli, “Kendisiyle Fransa’dayken çok tanışma fırsatım olmadı çünkü ben farklı bir kulüpteydim. Burada olmasından dolayı mutluyum. O, iyi bir potansiyele ve kaliteye sahip. Kolektif oyuna önemli katkılar sağlayabileceğini ve kalitemizi artırabileceğini düşünüyorum” dedi.