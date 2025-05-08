Tim Friede’nin Kanından Panzehir Geliştirildi

YILAN ZEHİRLERİNE KARŞI YENİ PANZEHİR GELİŞİYOR

ABD’de yaklaşık yirmi yıl boyunca yılan zehri enjekte edilen bir adamın kanından elde edilen panzehir, “benzersiz” etkileri ile dikkat çekiyor. Tim Friede’nin kanında bulunan antikorların, birçok ölümcül türden gelen zehirlere karşı koruma sağladığı hayvan testlerinde kanıtlandı. Yılan sokmaları, her yıl 140 bin insanın ölümüne ve bu sayı kadar insanın uzuv kaybı ya da kalıcı sakatlık yaşamasına neden oluyor. Friede’nin uzun süreli araştırmaları, evrensel bir panzehir geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

BİREYSEL TECRÜBELER VE MOTİVASYON

Friede, toplamda 200’den fazla kez yılan sokulma deneyimi yaşadı. Dünyanın en zehirli yılanları arasındaki mamba, kobra, taipan ve bungarus gibi türlerden alınan 700’den fazla zehiri kendisine enjekte etti. Başlangıçta yılanlarla olan temasında kendini korumak amacıyla bağışıklığını artırmak istedi ve deneyimlerini YouTube’da paylaştı. Ancak iki kez kobra tarafından sokulup komaya girdiğinde, “her şeyi baştan sona mahvettiğini” ifade etti. BBC’ye verdiği röportajda, “Ölmek istemiyordum. Parmağımı kaybetmek istemiyordum. İşimi kaybetmek istemiyordum” dedi. Friede, dünya için daha iyi tedaviler geliştirmek amacında olduğunu belirtiyor; “Bu bir yaşam tarzı haline geldi ve ben de -12 bin km uzakta olan ve yılan sokması nedeniyle hayatlarını kaybeden insanlar için- elimden geldiğince kendimi zorlamaya devam ettim.”

PANZEHİR GELİŞİMİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Mevcut panzehirler, at gibi hayvanlara küçük dozlarda yılan zehri enjekte edilmesiyle oluşturuluyor. Antikorlar, bu zehirle savaşıp toplanarak tedaviye dönüşüyor. Ancak yılan sokmalarındaki toksinler, türden türe değişim gösteriyor ve hatta aynı tür içinde bile farklılıklar var. Bu nedenle bir araştırma ekibi, geniş çaplı etkisizleştirici antikorların peşine düştü. Bu antikorlar, toksinlerin benzersiz kısımlarını hedef almak yerine, tüm toksin sınıflarında ortak olan alanlara odaklandı. Dr. Jacob Glanville, Tim Friede ile tanıştığında, “Dünyada bu geniş çaplı etkisizleştirici antikorları geliştiren biri varsa, odur” düşüncesini taşıdığını ifade etti. Friede, çalışmaya katılmayı kabul etti ve etik onay alındı çünkü çalışmada yalnızca kan alınacaktı.

DENYİM VE GELİŞMELERİN GELECEĞİ

Araştırma, elapidler adı verilen zehirli yılan ailesine odaklandı. Elapidlerin zehirlerinde bulunan nörotoksinler, kurbanlarını felç edip nefes alma kaslarını etkileyerek öldürüyor. Araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en ölümcül yılanlar arasında tanımlanan 19 elapid türünü seçti. Friede’nin kanında önleyici savunmalar arayan ekip, iki nörotoksin sınıfını hedefleyen iki geniş çaplı etkisizleştirici antikor keşfetti. Yapılan hayvan deneylerinde, bu pantilelerin 19 zehirli yılan türünden 13’ünün ölümcül zehrinden koruma sağladığı tespit edildi. Dr. Glanville, bu buluşun “benzersiz” bir koruma sunduğunu ve birçok elapid türüne karşı muhtemel koruma sağladığını belirtiyor.

GELİŞİM SÜRECİ VE GELECEK UMUTLARI

Araştırma ekibi, antikorları geliştirmeye ve elapid zehrine karşı tam koruma sağlayacak dördüncü bir bileşeni eklemenin yollarını araştırıyor. Diğer yılan sınıfı engereklerin zehirinin içeriği ise, kana saldıran hematoksinler içeriyor. Prof. Peter Kwong, önümüzdeki 10-15 yıl içinde bu toksin sınıflarına karşı etkili tedavi yöntemlerine sahip olmayı hedefliyor. Prof. Kwong, “Tim’in antikorları gerçekten çok sıra dışı; bağışıklık sistemine geniş kapsamda toksini tanıttı” diyor. Nihai hedef, yılan sokmalarına karşı tek bir panzehir ya da her bir sınıf için spesifik panzehirler geliştirmek. Liverpool Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Nick Casewell, bu koruma bulgusunun “kesinlikle yeni” olduğunu ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu vurguluyor. Casewell, bu çalışmanın heyecan verici bir yöne gittiğini ancak “yapılması gereken çok iş” olduğuna da dikkat çekiyor. Friede ise bu sürecin içinde olma fırsatının kendine gurur verdiğini ve insanlık için iyi bir şey yapmanın önemli olduğunu belirtiyor.