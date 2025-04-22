Haberler

Tim Jabol Folcarelli Sakatlandı. Tedavi Başlandı

YARALANMA TESPİTİ YAPILDI

Trabzonspor’da, Tim Jabol Folcarelli’nin Adana Demirspor ile gerçekleştirilen maçta sağ bacak üst arka kasında bir yaralanma meydana geldiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine derhal başlanıldığı duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli’nin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: “Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

ÖNEMLİ

Haberler

Saygınlar Kulübü Açıldı, Etkinlikler Başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal entegrasyonunu sağlamak için Saygınlar Kulübü'nü açarak, etkinliklerle kaliteli yaş almayı teşvik ediyor.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi A Blok’un yıkımında 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 11 sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme duruşmayı erteledi; sanıklar için 22 yıl hapis isteniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.