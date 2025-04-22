Tim Jabol Folcarelli Sakatlandı. Tedavi Başlandı

YARALANMA TESPİTİ YAPILDI

Trabzonspor’da, Tim Jabol Folcarelli’nin Adana Demirspor ile gerçekleştirilen maçta sağ bacak üst arka kasında bir yaralanma meydana geldiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine derhal başlanıldığı duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli’nin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: “Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”