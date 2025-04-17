Tim Jabol Folcarelli, Türkiye Kupası’nı istiyor

YAKIN HEDEFLERİMİZDEN BİRİ TÜRKİYE KUPASI

Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli, bu yıl için elde edebilecekleri en yakın ödülün Türkiye Kupası olduğunu vurguladı. Fransız futbolcu, bordo-mavili takımın bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıkları esnasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Folcarelli, Trabzonspor’a transfer olduğu ilk hafta yaşadığı sakatlık dolayısıyla zorlu bir dönem geçirdiğini aktardı. Tedavi sürecini doğru sonuçlar elde edecek şekilde değerlendirdiğini belirterek, “Tabii ki daha fazla oynamak isterdim. İlk geldiğim hafta sakatlanmadan hemen maç oynamak isterdim ama ne yazık ki böyle bir süreç yaşadım.” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Folcarelli, teknik direktör Fatih Tekke’den öğreneceği birçok şey olduğuna dikkati çekerek, “Ayrılan hocamız Şenol Güneş ile ilgili olarak burada olmamı sağlayan kişiydi. Onunla olan ilişkimiz her zaman olumlu ve iyiydi. Maalesef, kendisi aramızdan ayrıldı. Şimdi Fatih Tekke ile çalışıyoruz ve onun oyun anlayışı Şenol hocamızdan farklı. Biz de tabii ki öğreniyoruz, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Fatih hocamızla birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umarım beraber büyük başarılar elde edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TRANSFER SÜRECİ VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzonspor’a transfer süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Folcarelli, “İlk kez Trabzonspor ile iletişime geçilmesi geçen yıl olmuştu. Ancak Fransız kulübümle sözleşmem dolayısıyla o transfer gerçekleşmedi. Bu dönemde tekrar iletişime geçildiğinde, zaten ben de gelmek istiyordum. Bu istek ve Trabzonspor’un beni kadrosuna katmak istemesi transferin daha hızlı sonuçlanmasını sağladı.” ifadelerini kullandı. Folcarelli, Bordo-Mavili takımda “6” numara pozisyonunda oynamaya başladığını belirterek, “Açıkça söylemek gerekirse daha önce bu pozisyonda oynamadım ama buraya geldiğim andan itibaren hangi pozisyonda olursa olsun, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hoca bana hangi görevde süre verirsek versin, sahaya çıktığımda en iyi performansı sergilemek için çabalıyorum.” dedi.

REKABET OLUMSUZ DEĞİL, FAYDALI

Fransa liginden gelen Muhammed Cham ve Batista Mendy ile iyi bir arkadaşlık ilişkisi kurduğunu dile getiren Folcarelli, “Onların Fransa’dan gelmiş olmaları iletişimimi kolaylaştırdı. Saha dışında iyi bir arkadaşlığımız var ve kesinlikle hiçbir sorunumuz yok. Benzer pozisyonda oynuyor olabiliriz ancak futboldaki rekabet, herkesin faydasına bir durum. Daha iyi antrenman yapmamızı ve performans göstermemizi sağlar. Biz de iyi bir şekilde arkadaş kalıyoruz.” diye konuştu. Kendini çok koşan ve teknik olarak yüksek kalitede bir futbolcu olarak nitelendiren Folcarelli, “Fransa’da genelde 8 numara pozisyonunda oynuyordum. Topla daha fazla iletişim kuran, sürekli topla oynayan ve daha fazla mesafe kateden bir oyuncuydum. Ancak burada 6 numarada oynamaya başladım. Üç veya dört maç 8 numarada oynamıştım; şimdi burada da en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum.” dedi. Folcarelli, en önemli hedefinin daha fazla maçta forma giymek olduğunu belirterek, “Fatih Tekke’nin güvenini kazanmak istiyorum.” vurgusunda bulundu. Folcarelli, “Bu yıl kazanabileceğimiz en yakın ödül Türkiye Kupası olacak. Ben de bunu kazanmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.