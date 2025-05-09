Haberler

Timberwolves, Warriors’u 24 Sayı Farkla Yendi

NBA’DE PLAY-OFF HEYECANI

Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors’ı 117-93 yenerek seride durumu 1-1 yapıyor. NBA play-off’larına bir maçla devam ediliyor. İkinci maçta Timberwolves, ev sahibi olarak Warriors’u Target Center’da ağırladı ve karşılaşmayı 24 sayılık farkla kazandı.

JULIUS RANDLE’IN ETKİSİ

Timberwolves’un galibiyetteki en büyük katkısını ise Julius Randle sağladı. Randle, maç boyunca 24 sayı ve 11 asistlik “double-double” performansı sergileyerek takımının zaferinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca ev sahibi ekipten Anthony Edwards, 20 sayı ve 9 ribauntla dikkat çekerken, Nickeil Alexander-Walker da 20 sayılık bir performans gösterdi.

WARRIORS’TA SORUNLAR VAR

Golden State Warriors ekibinde ise Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler ise 17 sayıyla mücadele etti. Ancak bu performans, Timberwolves’un üstünlüğünü aşmak için yeterli olmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarsus’ta Kamyonetle Kaza Meydana Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki bir kız, bilinmeyen bir nedenle kamyonetten düşerek tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haberler

Haber: Firari Sanıkların Avukatları Açıklama Yaptı

Hatay'daki Nilüfer Apartmanı davasında firari sanık Süleyman Çağan'ın avukatı, müvekkilinin inşaat sürecindeki görevini hak ettiğince yaptığını öne sürdü. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.