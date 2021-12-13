TIME dergisi, Elon Musk’ı Yılın Kişisi seçti

TIME dergisi, SpaceX ve TESLA’nın sahibi ünlü girişimci Elon Musk’ı Yılın Kişisi seçti.

Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen Elon Musk, Time dergisi tarafından Yılın Kişisi ünvanına layık görüldü. Otomotiv sektöründen kripto para piyasasına kadar neredeyse her alanda yaptığı icraatlar ve açıklamalarla gündem olmaya devam eden Musk, bu ünvanla birlikte başarısını bir kez daha kanıtladı.

Elon Musk, her ne kadar son dönemde kripto para piyasası özelinde yaptığı paylaşımlarla yatırımcıların tepkisini çekse de, yaptıkları itibariyle TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi ünvanını elde etmeye hak kazandı.