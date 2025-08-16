TIME, Genç Liderler Listesini Açıkladı

DÜNYA ÇAPINDA GENÇ LİDERLERİ ONURLANDIRAN LİSTE

TIME, dünya genelinde topluma ilham veren 10 genç lideri kutlamak amacıyla ‘Yılın Kızları’ listesini açıkladı. Ödüllü editoryal ekip tarafından oluşturulan bu liste, 12 ile 17 yaş arası genç kızların cesaret ve yaratıcılıklarını onurlandırıyor. Türkiye’den lise 12’nci sınıf öğrencisi Defne Özcan, Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlaması ve Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olmasıyla listeye girmeyi başardı.

TIME YILIN KIZLARI LİSTESİ’NDE YER ALAN İSİMLER

2025 TIME Yılın Kızları Listesi’nde Defne Özcan dışında yer alan isimler arasında, Yeni Zelanda’dan genç yazar Rutendo Shadaya, Japonya’dan olimpiyat şampiyonu sporcu Coco Yoshizawa, Çin’den bilim eğitmeni Valerie Chiu, Fransa’dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure, Almanya’dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch, Meksika’dan yarış pilotu Ivanna Richards, Polonya’dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek, Birleşik Krallık’tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young ve ABD’den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry de bulunuyor.

DEFNE ÖZCAN’IN DUYGULARI

DHA muhabirine telefonla konuşan Defne Özcan, “TIME’da yer almak beklediğim bir durum değildi ve çok şaşırdım” şeklinde ifade etti. Öte yandan, Defne’nin babası Önder Özcan ise, “Başarılarından dolayı kızımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.