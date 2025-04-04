Timsahı Kışkırtan Görevli Saldırıya Uğradı

TEHLİKELİ ZİRVENEYİ KÜÇÜK KAPLUMBAĞALARLA DOLU ÇİZGİLER

Namibya’nın Epalela bölgesinde meydana gelen ilginç bir olayda, 41 yaşındaki Simson Paulus isimli sınır güvenlik görevlisi, bir timsahı kışkırtma girişiminde bulundu. Etaka su birikintisi çevresinde geçen olayda, Paulus’un 3 metre uzunluğundaki Nil timsahını rahatsız etmekten vazgeçmemesi dikkat çekiyor. Tüm uyarılara rağmen, önce timsahın kuyruğuna dokunan, ardından da ellerini hayvanın sırtına koyan Paulus, kendisini büyük bir tehditin içine sokmuş oldu.

TİMSAHIN SİLAHİ YAKALADI

Saniyeler içerisinde öfkelenen timsah, aniden başını döndürerek Paulus’un sol kolunu güçlü çeneleriyle yakaladı. Neyse ki, timsah adamı kısa sürede bıraktı, ancak Paulus’un kolu ciddi şekilde parçalanmış ve diş yaralarından kan akmaya başlamıştı. Olay sonrası, Paulus’un acil olarak Outapi Hastanesi’ne gitmesi gerekti ve burada yaralarına birçok dikiş atıldı. Doktorlar, şu an durumu stabil olduğu bilgisini verdi.

Olayla ilgili açıklama yapan bölge meclis üyesi Festus Petrus, şunları belirtti: “Adam, timsahın kuyruğunu çekenler arasındaydı ve düşünmeden hareket etti. Uzak durması için birkaç kez uyarıldı. Ellerini timsahın sırtına koyduktan sonra, hayvan aniden başını çevirip kolunu kaptı. Eğer timsah trafik kazası nedeniyle yaralanmamış olsaydı, bu adam büyük ihtimalle hayatta kalamazdı.”

HAFTA SONU RİSKLERİ

Olay sonrası, Çevre ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilileri timsahı muayene etti ve iç yaralanmaları nedeniyle uyuşturma kararı aldı. Bakanlık sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, halka uyarılarda bulunarak, “Yaban hayatı, özellikle de yırtıcı hayvanlarla temas kesinlikle yasaktır. Vahşi hayvanlarla karşılaştığınızda kesinlikle uzak durmalı ve yetkililere bilgi vermelisiniz” açıklamasında bulundu.

AFRİKA’NIN TEHLİKELİ YIRTICIYALERMİ

Nil timsahları, kıtanın en tehlikeli yırtıcıları arasında yer alıyor. 6 metreye kadar uzayabilen ve 90 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilen bu hayvanlar, Afrika’da her yıl yaklaşık 1000 insanın ölümüne sebep oluyor.