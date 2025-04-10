Timur Soykan, Başarılı Bir Gazeteci

GAZETECİLİK KARİYERİ VE ÖNEMLİ BAŞARILARI

Timur Soykan, gazetecilik alanında kayda değer başarılar elde etmiş bir isim olarak öne çıkıyor. Yazdığı makaleler ve sunduğu televizyon programları sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Toplum üzerinde önemli etkiler yaratan dosya haberleri ile tanınan Soykan, gazetecilik kariyerine damga vuran önemli projelerde yer alıyor. Peki, Timur Soykan kimdir? Ne kadar yaşında ve nerelidir? İşte ayrıntılar.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli Demirköy’de dünyaya geldi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim almaya başladı ve bu süreci 1998 yılında tamamladı. Meslek hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başlayarak, daha sonra Radikal Gazetesi’nde muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu. Ardından, Radikal’den ayrılarak kendi yayınevini kurdu. Postacı Yayınevi, edebiyattan politikaya kadar çeşitli kitaplar yayımladı. Ahmet Şık’ın 2014 yılında çıkan kitabı “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda: AKP-Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı?” ve “Dokunan Yanar” adlı eser bu yayınevinden çıkmıştır.

SANAT VE YAZARLIK FAALİYETLERİ

Timur Soykan’ın, Ahmet Şık’ın İmamın Ordusu kitabının taslak halindeyken yayıncılığında da önemli katkıları bulunmuş. Posta Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev almış olan Soykan, ayrıca araştırmacı gazeteci kitapları, polisiye romanlar ve öyküler de yazıyor. Türkiye’nin mevcut durumu, gizli gerçekleştirilen olaylar ve sır dolu cinayetler gibi konuları ele aldığı eserlerinde, farklı insanların yaşam hikayelerine de yer veriyor. Aynı zamanda BirGün gazetesinde köşe yazarı olarak yazmakta ve Halk TV programlarına yorumcu olarak katılmaktadır.

BirGün gazetesinde yayımlanan ve ertesi gün erişim engeline maruz kalan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberiyle 2024 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü kazanmıştır. Son zamanlarda, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. Dijital ekipmanlarına el konulan gazetecilerin gözaltı gerekçesi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.