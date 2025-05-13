Tınazdere’de Traktör Devrildi, Genç Öldü

TRAJİK KAZA OLAYI
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Tınazdere Mahallesi’nde, araziden dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden Salih Demir yönetimindeki traktör yol kenarına devrildi. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine derhal bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, 22 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini doğruladı. Genç adamın yakınları bu acı haber üzerine gözyaşı döktü. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Ölen gencin, Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir’in oğlu olduğu öğrenildi. Kazanın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı.