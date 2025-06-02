Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Destek

TIP 1 DİYABET HASTALARI İÇİN YENİ UYGULAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazları kapsamında 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık” açıklamasını yaptı. Bu cihazlar, Tip 1 Diyabet hastası olan çocukların sağlığını izlemeye yardımcı oluyor ve bu uygulama ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

SÜREKLİ GLUKOZ İZLEM CİHAZINDAN FAYDALANANLAR

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlanan çocukların sayısını da açıkladı. “Bugüne kadar 20 bin 267 evladımız bu cihazlardan yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diyerek, sosyal destek hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Bu uygulamalar sayesinde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, hastaların günlük yaşamları da olumlu yönde etkileniyor.