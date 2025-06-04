TİP Başkanı Suçla Yoksulluk Eleştirisi Yaptı

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ’TAN DEPREM VE SUÇLAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Baş, bu coğrafyada depremlerin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurguladı ve “Bu gerçek ne zaman unutulsa depremin bunu hatırlattığını” söyledi. Depremlerin doğası gereği bir doğal afet olduğunu haykıran Baş, bunun felakete dönüşmesine neden olan etkenin ise rant ve kar tutkusu olduğunu ifade etti.

CEZA PAKETİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Baş, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesinin ardından 10. Yargı Paketi’nin büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. “Yoksulluğu, işsizliği azaltmazsanız suçun önüne geçemezsiniz” diyen Baş, bu paket aracılığıyla cezaevlerinin boşaltılmasının ardından kısa süre içinde yeniden dolacağını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık sebebiyle başlattığı grevin önemine dikkat çeken Baş, bu durumun tüm emekçilere örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Cemil Tugay’ı (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) grev kırıcılığı sebebiyle eleştiren Baş, bu tutumun “ne CHP ne de bu memleket için kabul edilebilir” olduğunu sözlerine ekledi.