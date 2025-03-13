Tıp Bayramı’nda Sağlıkçılara İkramiye Çağrısı

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık profesyonellerinin önemine dikkat çekti. Doğan, sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarının hayati rollerini vurguladı ve “Hekim, hemşire, ebe, paramedik ve nice sağlık profesyoneli. Her biri birbirinden kıymetli, her biri vazgeçilmez” şeklinde ifadeler kullandı.

EMEKLERİ KARŞILIKSIZ KALMAMALI

Doğan, yaşam destek ünitelerinin bulunduğu yoğun bakımlardan acil servislerdeki yoğun tempoya kadar sağlık profesyonellerinin her alanda önemli görevler üstlendiğini söyledi. “Her birimde, her ünvanda görev yapan sağlık profesyonelimiz kıymetlidir, vazgeçilmezdir” diyen Doğan, bu çalışanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı.

MAAŞ İKRAMİYESİ TALEBİ

Mahmut Faruk Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık profesyonellerine bir maaş ikramiyesi ödenmesi gerektiğini ifade ederek, “Onların hak ettikleri değeri görmeleri sağlanmalıdır” dedi. Sağlık-Sen olarak bu talebi ısrarla yineleyeceklerini ve önümüzdeki toplu sözleşme masasında bu konuda kararlılık göstereceklerini belirtti.