TİP, Direniş Sürecek, Halk Söz Sahibi

DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 19 Mart darbe girişimine karşı halkın mücadelesinin hala sürdüğünü belirtti. CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde yaptığı açıklamalarda, “19 Mart darbe girişimine karşı halkın direnişi hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN MESAJLARI

Erkan Baş, iktidarın sık sık aynı planları uygulamak istediğini dile getirerek, “Halk buna karşı sonuna kadar direneceğini söylüyor” dedi. Bugün Beyazıt’ta olduklarını ve direnişe devam edeceklerini ifade eden Baş, “Türkiye’nin, anayasasız, yasasız bir kişinin iki dudağından çıkan her şeyi kanun sayıldığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Son sözü halk söyleyecek” dedi.