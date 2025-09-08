Tıp Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

HEKİM ADAYLARI BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini başarılı bir şekilde kazanan hekim adayları, gerçekleştirilen bir törenle beyaz önlüklerini giydi. Tören, Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenirken, konuşmalarda teknolojinin sürekli olarak gelişim gösterdiğine dikkat çekildi. Hatipler, günümüzde bilimde yapay zeka çalışmalarının öne çıktığını belirtti. “Yapay zeka hekimliğin kaybettiği en değerli şeyi yani zamanı hekime geri vermek için çok büyük bir fırsat yaratacak” dedi. Bir hastanın tüm tahlil sonuçları, geçmiş raporları ve genetik verilerinin saniyeler içinde analiz edilmesi sonucunda, hekimler için olası teşhisler ve tedavi seçeneklerinin sunulacağını vurguladı. Hatipler, yapay zekayı bir rakip olarak değil, en iyi ve yorulmaz bir dijital asistan olarak görmek gerektiğini ifade etti.

TIBBIYELİ HİKMET’İN MİRASINA VURGU

Hekim adayı öğrencilerin yapay zekayı asistan olarak kullanmalarının önemine değinen Hatipler, Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın İstanbul’un işgali sırasında gösterdiği vatan sevgisinden örnekler vererek, geçmişten günümüze tıbbiyelilerin bilgi ve veri savaşı alanındaki güçlerini hatırlattı. “Sizden beklenen Tıbbiyeli Hikmet’in o sarsılmaz vatan sevgisi, boyun eğmez cesareti ve yüksek ahlakıyla günümüzün bu güçlü araçlarını insanlığın ve yüce milletimizin iyiliği, sağlığı ve refahı için kullanmanızdır” diye ekledi. Törende, fakülteye birincilikle yerleşen Hasan Barkın Nayir’e beyaz önlük giydirildi.

TÖRENE BİRÇOK KATILIMCI İLGİ GÖSTERDİ

Törende, toplamda 261 hekim adayı beyaz önlük giyerken, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Ahmet Muzaffer Demir, Eylem Bayır ve Mustafa Tan ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler de yer aldı. Törenden ayrı olarak salonda fenalaşan iki öğrenciye, tıp fakültesi öğretim üyeleri anında müdahale etti.