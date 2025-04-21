Tıp Hukuku Sempozyumu Gerçekleşti, Gelişmeler Tartışıldı

TIP HUKUKU SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

Biruni Üniversitesi, Tıp Hukuku Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, bu sempozyum Biruni ve Yeditepe Üniversiteleri arasındaki işbirliğiyle gerçekleşti. Etkinlikte, sağlık alanındaki güncel hukuki gelişmeler masaya yatırıldı. Biruni Üniversitesi Tıp Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Atilla Arıncı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver ve Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

TIP HUKUKUNUN ARTAN ÖNEMİ

Sempozyumun ardından Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, tıp hukukunun her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtti. Sağlam, “Bugün, tıp sadece bilimsel bilgiyle değil, aynı zamanda güçlü bir hukuk bilgisiyle desteklenmek zorunda. Artık hekimlerimiz birer hukukçu kadar kanun ve içtihat bilgisine sahip olmalı. Tıp ve hukuk artık birbirinden ayrı düşünülemez.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Sağlam, “malpraktis” ve “komplikasyon” terimlerinin sıkça karıştırıldığını ve bu ayrımın hem tıbbi hem de hukuki açıdan net bir biçimde ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hekimlerin hastalarla olan ilişkilerinde iletişimin temel unsur olduğunu vurgulayarak, “Aydınlatılmış onam sadece hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur.” değerlendirmesi yaptı.