TİP, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye

TAZİYE MESAJIYLA ANILDI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız” denildi.

AİLE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI

TİP, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Sırrı Süreyya Önder’in kaybının derin bir üzüntü yarattığını ifade etti. Mesajda, “Başta ailesi ve DEM Parti olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Önder’in siyaseti ve sanatı üzerinden barışa olan inancı da vurgulandı.