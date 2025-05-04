Tipik ticaret savaşları devam ediyor

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞLARINDA GERİLİM VE YENİ GELİŞMELER

ABD ile Çin arasındaki vergi savaşları tırmanırken, bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı dikkat çekici açıklamalar kaydedildi. NBC News’de düzenlenen bir söyleşide Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin belli bir noktada düşeceğini belirtti. “Çünkü aksi takdirde onlarla asla iş yapamazsınız” diyen Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

2025 yılı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden tırmanmasıyla dikkat çekti. Trump’ın Çin’den yapılan ithalat vergilerini %145’e kadar yükseltmesi, ekonomik gerilimi ciddi şekilde artırdı. Bunun hemen ardından Çin yönetimi, ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri %125’e çıkardı. Her iki ülke, bu karşılıklı kararlarla milyarlarca dolarlık ithalatta maliyetleri yükseltirken, bu durum küresel tedarik zincirlerinde ciddi baskılara neden oluyor.

TİCARET TARİFELERİNE DAİR BELİRSİZLİKLER

Trump, Washington’daki bir basın toplantısında, “Bu tarifeler bir noktada düşecek. Aksi takdirde onlarla ticaret yapmak mümkün olmaz” açıklaması yaptı. Ancak tarifelerin ne zaman ve hangi koşullarda azaltılacağı hususunda net bir zaman çizelgesi sunulmadı. Amerikan iş dünyasında, artan tarifelere karşı tepkiler giderek büyüyor. Özellikle büyük perakende zincirleri ve birçok sektör temsilcisi, yükselen maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıdığı ve enflasyon baskısını artırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Diğer yandan, Pekin yönetiminin, ABD’nin uyguladığı tarife artışına karşı misilleme olarak bazı stratejik ürünlerin ihracatında kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü belirtiliyor.