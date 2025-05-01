TIR’a Çarpan Otomobil Alev Aldı

ADANA’DA ZİNCİRLEME KAZA

Adana’da otoyolda meydana gelen zincirleme kazada, bir TIR’a arkadan çarpan otomobil alev aldı. Bu kazada otomobilde bulunan Mustafa E. ve Hatice Ç.’yi çevredeki insanlar kurtardı. Olay, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında, gece yarısı gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE KURBANLAR

Mustafa E. yönetimindeki 01 VY 001 plakalı otomobil, iddialara göre önce Abdulkadir C. kontrolündeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da Latif S.’nin kullandığı 27 R 4014 plakalı muz yüklü TIR’a çarptı. Zincirleme kazada otomobil, TIR’ın dorsesinin altında sıkıştı ve yanmaya başladı. Diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, kazadan yara almadan kurtulmuş olarak otomobildeki Mustafa E. ve Hatice Ç.’yi araçtan hafif yaralı bir biçimde çıkardı.

ACİL MÜDAHALE

Alevler hızla otomobili ve muz yüklü TIR’ın dorsesini sarmaya başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olan Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, TIR’ın dorsesi de kullanılamaz hale geldi. Jandarma, kazanın sebebine yönelik incelemelere başladı.