TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü

KAZA ANINI DAKİKALAR İÇİNDE GÖRÜNTÜLEDİLER

Bursa’da yolda ilerleyen bir TIR’a arkadan çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ali S. (27), ağır yaralar alarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.00 civarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. Ali S. yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde giden 16 AFH 651 plakalı TIR’a hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenip, bariyerlere çarptı.

KAZA YERİNE KISMI KURULUŞLAR SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Ali S.’yi ağır yaralı bir şekilde kurtardı. Sağlık ekipleri, kaza alanında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ali S. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın sebepleri ve olası sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.