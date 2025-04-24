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Tır Alev Alev Yandı, İtfaiye Geldi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Elazığ’da hareket halindeki bir tır, yolda ilerlediği sırada alevler içinde kaldı. Olay, Elazığ-Malatya karayolunun Pincirik köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen tırı güvenli bir yere park edip aracın dışına çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak çıkan yangın sonucunda tır, kullanılamaz hale geldi. Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yangının nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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