Tır Arka Çarpma Sonucu Kaza

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Balıkesir’de, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Savaştepe kavşağında yaşanan kaza sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir tırın arkasına girdi. Olay, sabah saatlerinde, İzmir istikametine doğru giderken Savaştepe kavşağına 2 kilometre kala gerçekleşti.

KAZA SONUCU YARALILAR VE ÖLÜLER

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, 112 sağlık ve güvenlik güçleri hızla intikal etti. K.D. tarafından sürülen 34 FZ 0597 plakalı otomobil, Y.S. yönetimindeki 41 ANR 051 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda, araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin yaralı olduğu, diğer 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.