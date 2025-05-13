Tır Çarptığı Hayvanlar Kesildi

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA TIR ÇARPDI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada, arazide otlayan 3 büyükbaş hayvan tır tarafından ağır yaralandı. Bu hayvanların telef olmaması için vatandaşlar, hemen kesim işlemi gerçekleştirdi.

KAZA YAŞANAN YERDE JANDARMA GÖREVDE

Kaza, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu ayrımına yakın bir bölgede gerçekleşti. Yaralanan hayvanlarla ilgili bilgi verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Trafikte bir süre kontrollü geçiş sağlanırken, hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.