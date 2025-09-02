Haberler

TIR’dan Düşen Demirler, Otomobile Düştü

KAZA BİLGİSİ

Elazığ’da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta fren yapan bir sürücünün kullandığı TIR’ın dorsesindeki demirler, önündeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI

T.O. yönetimindeki inşaat demiri yüklü 23 LH 911 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durmak üzere fren yaparken, dorsedeki demirler, TIR’ın önünde bekleyen S.T. kontrolündeki 55 AVG 05 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Otomobilde yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi edilmeye alındı. Polis, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

