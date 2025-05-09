Tır Devrildi: 1 Yaralı, Kaza İncelemesi

KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu tırın şoförü yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde tırın devrilmesi nedeniyle trafik kazası yaşandı. Tır, Ankara yönüne doğru ilerlerken, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak devriliyor.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Kaza sonrası tır, yolun büyük bir kısmını kapatıyor ve Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılıyor. Bu durum, bölgede kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşturuyor. Sürücüler uzun süre yolda mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendiriliyor. Kazada tır şoförünün hafif şekilde yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor.

KARAYOLLARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karayolları ve kurtarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatılıyor.