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Tır Devrildi, Hayvanlar Zarara Uğradı

HAYVAN YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ

Mersin’in Silifke ilçesinde devrilen tır nedeniyle meydana gelen kazada, yüklü olan büyükbaşlardan biri telef oldu, dördü yaralandı. Mehmet Salih Ulukale yönetimindeki 60 angus türü büyükbaş hayvanın yüklü olduğu 07 BBY 407 plakalı tır, Çamdüzü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü de yaralandı; hayvanlardan bir tanesi telef oldu, dördü yaralandı ve üçü ormanlık alana kaçtı.

ACİL EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından durum yetkililere bildirildi ve bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan sonra kaçan hayvanların yakalanması için ekipler çalışma başlattı ve başarılı bir şekilde hayvanları toparladı. Yakalanan hayvanlar, başka bir tıra yüklenerek Balıkesir’e gönderildi.

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