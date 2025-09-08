Tır Devrildi, Şoför Hafif Yaralandı

KAZA BİLGİSİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu bir kaza gerçekleşti. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, olay Silahtarağa Mahallesi’nde, Çorlu-Çerkezköy yolu Çevre Yolu bağlantısında yaşandı. Ergene ilçesinden yükle Eskişehir’e gitmekte olan Mehmet Ç. yönetimindeki 26 AGC 558 plakalı tır, Çevre Yolundan Çerkezköy yoluna dönerken, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE TEDAVİ

Kaza sonrası tırın kabininden hafif sıyrıklarla çıkan şoför Mehmet Ç., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği tedavinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Devrilen tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN AÇIKLAMALARI

Kazaya ilişkin konuşan tır şoförü, “30-40 km hızla seyrediyordum ve araç bir anda yan yattı. Vallahi nasıl oldu ben de anlayamadım” ifadelerini kullandı.