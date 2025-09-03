Tır Devrildi, Sürücü Sıkıştı, Çıkarıldı

DEVİRİLEN TIRDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kocaeli D-100 kara yolunda meydana gelen kazada devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yolun ortasında devrilen tır sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza, Körfez ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametindeki Hereke mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Edinilen bilgilere göre, madeni yağ yüklü 41 AHG 506 plakalı tırın sürücüsü İ.Ç., Hereke rampasını çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yolun ortasında devrildi ve sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı İ.Ç.’yi araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.

KAZA SONRASI TRAFİK AKIŞI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yaptıktan sonra İ.Ç.’yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından D-100 kara yolu uzun bir süre trafiğe kapandı ve bu durum nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tırın yoldan kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı ve olayla ilgili detaylı inceleme yapılıyor.