Tır Devrildi, Trafik Aksadı

TIR KAZASI TEM OTOVYOLUNDA MEYDANA GELDİ

BOLU – TEM Otoyolu’nda sürücüsünün uyuduğu iddia edilen buğday yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza sonucunda İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Olay, sabah erken saatlerde TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünde ilerleyen Veysel İ. yönetimindeki 47 ACH 435 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün uyuması sebebiyle kontrolden çıktı. Tır, bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasında yan yatarak durdu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırın dorsesindeki tonlarca buğday otoyola döküldü. Bu durum, İstanbul yönündeki trafiğin uzun süre tek şeritten kontrollü akışına sebep oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolun trafiğe açılması için çalışmalara başladı. Tır, vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.