Tır Devrildi, Yangın Söndürüldü

KAZA DETAYLARI

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen bir kazada, tekeri patlayan bir tır devrildi. Kazanın ardından araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Her şey, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Edip Tekin’in kullandığı 34 BA 9204 plakalı tırın seyir halindeyken tekerinin patlamasıyla başladı. Bu durum, tırın kontrolünü kaybetmesine ve devrilmesine yol açtı.

Kaza sonrası sürüklenme sonucu tırda yangın çıktı. Olayın hemen ardından, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine geldi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Kazada ne yazık ki can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak devrilen tırın yoldan kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Adıyaman’da gerçekleşen bu kaza, basit bir teknik arızanın ne denli büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.