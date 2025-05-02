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Tır Dorsesinde 10 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

10 KİLO 150 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adana’da polis ekipleri tarafından bir tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin yakalandı. Olayla ilgili olarak toplamda 6 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde bir bilgi aldıktan sonra harekete geçti.

TIR DURDURULDU VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından polis, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Dorsesi brandayla kapatılmış olan tırda, narkotik dedektör köpeği ‘Oscar’ bir poşete tepki gösterdi. Yapılan inceleme sonucunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu uyuşturucu ile ilgili 6 şüpheli de gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinde uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, sadece borç meseleleri hakkında konuşmak için bir araya geldiklerini belirten 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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