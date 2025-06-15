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Tır, Düzce’de bina girişine çarptı

KAZA DETAYLARI

Düzce’de inşaat atığı taşıyan bir tır, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçerek 1 tonluk beton bloklara çarptı. Bu kaza sadece maddi hasarla sonuçlandı. Olay, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Beyköy yönünden Düzce’ye doğru ilerleyen İslam Ç. yönetimindeki 06 CRZ 207 plakalı inşaat atığı toplama aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Otoyol üzerinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü işletme şefliği binasının bahçesine girdi.

KAZA SONUÇLARI

Tır, 1 ton ağırlığındaki beton blokları parçalayarak binayı teğet geçtikten sonra bahçenin diğer tarafına geçip bariyerlere çarparak durabildi. Neyse ki olayda yaralanan olmadı ve işletme şefliğinde görevli 5 personel ölümle burun buruna geldi. Kaza nedeniyle kontrol altına alınan yol, aracın kaldırılması ve beton blokların alınmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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