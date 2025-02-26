‘TIR’ı Kar’dan Patpatla Kurtardılar’

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Kayseri’den Trabzon’a çelik kapı taşıyan bir TIR, Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi’nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Bu durumu fark eden mahalle sakinleri, Salih Pala, Şenel Çelenk, Serdar Pala ve Resul Ekrem Soylu, hemen yardımcı olma kararı aldı.

Tarımda kullanılan ve halk arasında ‘patpat’ olarak bilinen 750 kilogram ağırlığındaki aracın yardımını almak isteyen mahalle sakinleri, araçlarının gücünü artırmak için patpatın üzerine 4 kişi binerek 30’ar kiloluk 6 su bidonu yerleştirdi. Yapılan hazırlıkların ardından patpat, kontrollü olarak TIR’ı güvenli bir noktaya çekmeyi başardı. Mahalleli tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle TIR, yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

PATPAT SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

TIR’ı çeken patpatın sahibi Salih Pala, “Kayseri’den Trabzon istikametine giden TIR’ın karda kaldığını gördüm. Kardeşimle yardıma gittim. Aklıma patpatla çekmek geldi. Hemen patpatın üzerine insanlar ve su dolu bidonlar koyarak patpatın oynamasını engelledik. Biz TIR’a ilk hareketi verdik, sonra TIR gitti” diyerek süreci aktardı.