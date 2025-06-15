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TIR’ın Lastiği Patladı, Panik Yaşandı

İŞ MAKİNESİ TAŞIYAN TIR’IN LASTİĞİ P ATLADI

Malatya’da, iş makinesi taşıyan bir TIR’ın lastiği patladı. Patlama anında çevredekiler kısa bir panik yaşadı. Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde gerçekleşti. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören bir binanın yıkımı için getirilmiş olan iş makinesi yüklü TIR, sürücüsü tarafından bir iş yeri önüne park edildi.

VATANDAŞLAR KORKU YAŞADI

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR’ın lastiği aniden patladı. Patlamanın etkisiyle kaldırımda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O esnada yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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