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TIR’ın Scooterlı Kadına Çarpması Sonucu Ölüm

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İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’da yaşanan trajik bir kaza, TIR’ın scooter ile ilerleyen bir kadının ölümüne neden oldu. Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda saat 08.45 sularında gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLAYIN DETAYLARI

Hasan Furkan Çolak (24) tarafından yönetilen dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde giden Ecem Sultan Çamlı’nın kullandığı scootera yanaşıp, yaklaşık 150 metre önünde sürükledikten sonra kadının altına aldı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ecem Sultan Çamlı, ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE GÖZALTI VE POLİS SORUŞTURMASI

Kaza sonrası TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

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