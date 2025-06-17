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TIR Kaza Görüntüsü Ortaya Çıktı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLANDI

Pamukova’da meydana gelen trafik kazası sırasında Hikmet Şahin (49) yönetimindeki TIR, yön değiştirerek karşı şeride geçti. Bu sırada Ercüment Düz’e ait 06 EBU 208 plakalı TIR ile İbrahim Aydınlar yönetimindeki 41 YY 321 plakalı TIR’a çarptı. Kaza sonrası çıkan yangın, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZADA KAYBEDİLEN CAN

Bu üzücü olayda TIR sürücüsü Hikmet Şahin hayatını kaybetti. Diğer TIR sürücüleri ise kazada yaralandı. Olay sonrası yetkililer tarafından incelemeler devam ediyor. Ahmet ERDEM-Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA,(Sakarya)

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