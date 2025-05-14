Tır Kazasında 29 Büyükbaş Hayvan Kayboldu

TRAİFİK KAZASI VE HAYVAN KAYBI

Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir tır devrildi ve bu olay sonucunda 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan kayboldu. Olay, Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, M.D. yönetimindeki 33 D 4201 plakalı tır, İskenderun’dan yola çıkarak 29 büyükbaş angus hayvanını Balıkesir’e götürmek için hareket etti.

YOL ŞARTLARININ ETKİSİ

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yol, tırın kontrolünü kaybetmesine neden olarak Kesmez Mahallesi civarında devrilmesine yol açtı. Kaza meydana gelir gelmez olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sürücü M.D. bu kazayı yara almadan atlattı; fakat tırın dorsesindeki 29 büyükbaş hayvan, çevredeki boş arazilere kaçtı.

KAÇAN HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK

Kazanın ardından sürücü M.D., kaçan hayvanları bulmak için hemen harekete geçti ve mahalle sakinleri de ona destek verdi. Yaralanmadan kurtulan M.D., yaşadığı panik nedeniyle zor anlar yaşadı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.