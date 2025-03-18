Tır Kazasında Bir Kişi Yaralandı

NUMARALI TIRIN KONTROLDEN ÇIKMASI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır devrildi ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Tepealtı Mahallesi’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle 06 BAS 216 plakalı tır devrildi.

KAZA SONRASINDA MÜDAHALELER

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilince, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.