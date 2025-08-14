Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA MAĞDURUNUN HAYATINI KAYBETMESİ

Elazığ-Bingöl Karayolu’nda gerçekleşen bir trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre, Malatya’dan Bingöl’e doğru seyahat eden İzzet Öcal yönetimindeki 44 ACL 309 plakalı soğuk et yüklü tır, aynı yönde ilerleyen bir kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın ön kısmı büyük hasar gördü ve sürücü olay anında hayatını kaybetti.

Kaza anını gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden sürücünün cesedi morga kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri, kazanın meydana geldiği yerde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Eğitimciler Birliği Sendikası Eylem Düzenledi

Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak, hükümetin zam teklifini reddettiklerini duyurdu.
Alanya Kalesi’nde Dağ Keçisi Kurtarıldı

Alanya Kalesi yakınlarında mahsur kalan bir dağ keçisi, tur teknecileri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı.

