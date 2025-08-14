Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA MAĞDURUNUN HAYATINI KAYBETMESİ

Elazığ-Bingöl Karayolu’nda gerçekleşen bir trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre, Malatya’dan Bingöl’e doğru seyahat eden İzzet Öcal yönetimindeki 44 ACL 309 plakalı soğuk et yüklü tır, aynı yönde ilerleyen bir kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın ön kısmı büyük hasar gördü ve sürücü olay anında hayatını kaybetti.

Kaza anını gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden sürücünün cesedi morga kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri, kazanın meydana geldiği yerde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.