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Tır, KGYS Direğine Çarptı: Sürücü Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda KGYS direğine çarpan bir tır devrildi ve bu olayda tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki Akziyaret Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle 47 ADC 117 plakalı tır, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpıp devrildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü, hızla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu talihsiz olayın anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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