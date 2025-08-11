Tır, Kırmızı Işıkta Araçları Biçti

KADEME GEÇİREN KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland’da bir konteynerle yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitiriyor ve dört kişi de yaralanıyor. Olay Tayland’ın kuzeyinde yer alan Phayao eyaletinde, yerel saatle 19.00’da gerçekleşiyor.

TIRIN UYUYAN ŞOFÖRÜNÜN KAZASI

Kırmızı ışıkta duramayan tır, durmakta olan araçları biçiyor. Bu kazada, tırın altına kalan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan biri bebek dört kişi de yaralanıyor. Emniyet birimleri, kazanın, tır şoförünün direksiyon başında uyuması sonucunda olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.