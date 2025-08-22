Haberler

Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, freni boşalan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarparak kontrolünü kaybetti. Tır, devrilen ağaçların ardından karşı şeride geçerek park halinde bulunan 3 araca daha çarptı. Hızını kontrol altına alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi.

YARALILAR VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi var. Kaza sonucunda Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olayın daha detaylı incelenmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.