Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, freni boşalan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarparak kontrolünü kaybetti. Tır, devrilen ağaçların ardından karşı şeride geçerek park halinde bulunan 3 araca daha çarptı. Hızını kontrol altına alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi.

YARALILAR VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi var. Kaza sonucunda Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olayın daha detaylı incelenmesi planlanıyor.